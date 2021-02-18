Поединок Славия Прага – Лестер стартовал в 19:55 по киевскому времени на стадионе Эден Арена в Праге. Чехи вышли в 1/16 финала, заняв второе место в группе С с Байером, Хапоэлем Беер-Шева и Ниццей. Лестер выиграл группу G, в которой играли также Брага, луганская Заря и АЕК Афины. Обе команды удачно выступают в своих национальных чемпионатах. Славия лидирует в первенстве Чехии, опережая Спарту на 10 пунктов, а Лестер идет третьим в АПЛ, второй сезон подряд претендуя на путевку в ЛЧ.

Украинский защитник Тарас Качараба, который в зимнее трансферное окно перешел в Славию из либерецкого Слована, не попал даже в заявку. А вот Брендан Роджерс выставил фактически оптимальный состав во главе с Джейми Варди, Юри Тилемансом и Джеймсом Мэддисоном.

Еще в первом тайме наставник Славии вынужден был провести вынужденную замену. Защитник Томаш Голеш не сумел продолжить игру после повреждения. Вместо него вышел Якуб Громада. А вот голов до перерыва не было – оба кипера несколько раз вступали в игру (особенно вратарь Славии), но пробить себя так и не позволили.

После перерыва картина не изменилась. Славия меньше контролировала мяч, чаще била по воротам, но точность подводила хозяев (из 14-ти ударов лишь 3 в створ). В итоге, логичные 0:0 – единственный безголевой поединок Лиги Европы среди всех, которые стартовали в 20:00. Ответный матч пройдет через неделю – 25 февраля.

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