Александр Гайдаш, присоединившийся к оккупантам после аннексии Крыма, продолжает создавать видимость футбола на полуострове.

Экс-форвард сборной Украины Александр Гайдаш сыграл в матче ветеранов Таврии и Мариуполя, сообщает официальный сайт ТСК-Таврия.

Клубы с оккупированных территорий и аннексированного Крыма будут играть на России – футбольное самоубийство оккупантов

Поединок прошел в оккупированном Крыму в пгт Аграрный. Кроме Гайдаша, который был лучшим бомбардиром Таврии в чемпионатах Украины (85 голов) и провел 2 матча за сборную Украины, в матче приняли участие Евгений Таран (экс-форвард Николаева, Ильичевца и Крымтеплицы) и Андрей Пилипенко (бывший защитник мариупольских Новатора и северодонецких Химика и Молнии, а также луганской Зари).

К слову, команды вышли перед игрой в футболках с буквами "Z" и "V", а арбитры – с буквой "О".

Напомним, после аннексии Крыма Гайдаш принял российское гражданство и стал гендиректором симферопольского клуба ТСК-Таврия.

"Збірна зупинилася в українському посольстві у Москві – каміння в автобус летіло": Блохін на позитиві, дзвінок Грецкі