Российское футбольное руководство и правительство приняли решение о присоединении клубов с оккупированных украинских территорий. Это может нанести непоправимый вред их спорту.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время доклада террористу Владимиру Путину сообщил, что правительство и РФС договорились о включении в регулярный чемпионат украинских клубов, оказавшихся под российской оккупацией. Речь идет о командах из так называемых "Л/ДНР", а также частей Херсонской и Запорожской областей.

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Чернышенко сказал абсурдное объяснение в самых лучших традициях российской пропаганды: "Все это делается для того, чтобы все регионы чувствовали себя полноправными российскими участниками".

Губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что крымские клубы также смогут участвовать в турнирах оккупантов со следующего сезона. Сейчас работают над вхождением в состав РФС тамошних федераций. Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев поставил ФИФА и УЕФА циничное условие – "отнестись к ситуации с пониманием и отстаивать интересы любящих футбол людей".

Если Россия все же отважится окончательно включить команды с оккупированных или аннексированных территорий Украины, это будет угрожать ее футболу катастрофическими последствиями, утверждает BBC .

Помимо отстранения от международных соревнований, что было сделано после полномасштабного вторжения, оккупантам могут запретить проводить какие-либо товарищеские матчи и остановить финансирование со стороны ФИФА. Более того, максимальные санкции могут содержать полный запрет на трансферы российских футболистов в иностранные клубы и исключение РФС из Международной федерации футбола.

Напомним, что после аннексии Крыма в 2014 году УЕФА запретил тамошним клубам выступать в России. Все это время они играли под эгидой Крымского футбольного союза.

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