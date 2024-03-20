Во вторник, 19 марта, в возрасте 44 лет скончался экс-форвард сборной Турции Эрсен Мартин. Об этом информирует официальный сайт Трабзонспора, в составе которого он выступал продолжительный период.

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Мартин остался парализованным после разрыва аортальной артерии. Бывший футболист проходил процесс длительного лечения.

Эрсен дебютировал в составе турецкой национальной команды в августе 2004 года. Он провёл за неё три матча, в которых результативными действиями не отметился. Мартин также успел поиграть за Бешикташ, Денизлиспор, Анкараспор, Касымпашу и ряд менее известных команд.

Эрсен Мартин завершил карьеру в 2013 году.

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