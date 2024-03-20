У вівторок, 19 березня, у віці 44 років помер екс-форвард збірної Туреччини Ерсен Мартін. Про це інформує офіційний сайт Трабзонспора, у складі якого він виступав тривалий період.

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Мартін залишився паралізованим після розриву аортальної артерії. Колишній футболіст проходив процес тривалого лікування.

Ерсен дебютував у складі турецької національної команди в серпні 2004 року. Він провів за неї три матчі, в яких результативними діями не відзначився. Мартін також встиг пограти за Бешикташ, Денізліспор, Анкараспор, Касимпашу і низку менш відомих команд.

Ерсен Мартін завершив кар'єру в 2013 році.

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