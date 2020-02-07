Екс-динамівець Лукас Перес став пріоритетним варіантом для Барселони, – AS

Нападник Алавеса Лукас Перес став основним кандидатом на перехід у Барселону, яка відчайдушно шукає форварда після травм Луїса Суареса та Усмана Дембеле.

Після вильоту з Кубка Іспанії від Атлетіка Барселона на прохання Кіке Сетьєна активізувалася у пошуках нападника. Основним варіантом для "синьо-гранатових" став відомий українським уболівальникам Лукас Перес Мартінес, який захищає кольори Алавеса.

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Після травм Луїса Суареса та Усмана Дембеле каталонці отримали дозвіл на підписання форварда, але він повинен або грати в Іспанії, або мати статус вільного агента. 31-річний Лукас, який свого часу виступав за львівські Карпати та київське Динамо, став першою опцією для Барси, інформує AS.

Форвард Жирони Крістіан Стуані та нападник Хетафе Анхель відійшли для "блаугранас" на другий план. Як зазначає видання, керівництву Барселони буде легше домовитися саме з Алавесом, ніж з Жироною чи Хетафе.

В сезоні 2019/20 Лукас Перес зіграв за Алавес 21 матч, записавши до свого активу 8 голів та 4 асисти. Його контракт чинний до 30 червня 2022 року, а в команді він виступає з літа 2019-го, перейшовши з Вест Хема.

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