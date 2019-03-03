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Эйбар вырвал победу у Сельты: 26 тур Ла Лиги, матчи воскресенья

15:00 1 Читати українською
Эйбар вырвал победу у Сельты: 26 тур Ла Лиги, матчи воскресенья
Эйбар – Сельта – 1:0 / Официальный сайт Ла Лиги

В матче 26 тура Эйбар на последних минутах обыграл Сельту. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2018/19, 26 тур

Эйбар – Сельта – 1:0

Гол: Энрич, 87

Нереализованный пенальти: Шарлес, 67

Бетис – Хетафе – начало матча в 17:15

Реал Сосьедад – Атлетіко – начало матча в 19:30

Валенсия – Атлетик – начало матча в 21:45

Эйбар на последних минутах вырвал победу у Сельты. Эйбар доминировал большую часть матча и мог выйти вперед на 67 минуте, однако Шарлес не реализовал пеальти. Но хозяевам таки удалось вырвать победу, Энрич на 87 минуте спас 3 очка для Эйбара.

Благодаря этой победе Эйбар набрал 34 очка и поднялся на 9 позицию, Сельта с 25 пунктами осталась над зоной вылета.

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Испания Сельта Сельта Эйбар Эйбар
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