Ейбар вирвав перемогу в Сельти: 26 тур Ла Ліги, матчі неділі

В матчі 26 туру Ейбар на останніх хвилинах переграв Сельту. Рахунок та звіт про матчі читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 26 тур

Ейбар – Сельта – 1:0

Гол: Енріч, 87

Нереалізований пенальті: Шарлес, 67

Бетіс – Хетафе – початок матчу о 17:15

Реал – Сосьєдад – початок матчу о 19:30

Валенсія – Атлетік – початок матчу о 21:45

Ейбар на останніх хвилинах вирвав перемогу в Сельти. Ейбар домінував більшу частину матчу і міг вийти вперед на 67 хвилині, однак Шарлес не реалізував пеальті. Але господарям таки вдалось вирвати перемогу, Енріч на 87 хвилині врятував 3 очки для Ейбара.

Завдяки цій перемозі Ейбар набрав 34 очки і піднявся на 9 позицію, Сельта з 25 пунктами лишилась над зоною вильоту.