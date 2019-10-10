toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Товарищеские матчи
УКРАИНА - ЛИТВА СБОРНАЯ УКРАИНЫ РУМЫНИЯ U-21 - УКРАИНА U-21 ЕВРО-2020

Эффектный гол Фирмино в видеообзоре матча Бразилия – Сенегал – 1:1

18:25 44 Читати українською
Эффектный гол Фирмино в видеообзоре матча Бразилия – Сенегал – 1:1
Бразилия – Сенегал – 1:1 – видео голов и обзор матча

Сборные Бразилии и Сенегала не выявили сильнейшего в товарищеском поединке. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Товарищеские матчи
Бразилия
1
1 : 1
1
Сенегал
15:00 10:10:2019
завершено
 

Товарищеские матчи

Бразилия – Сенегал – 1:1

Голы: Фирмино, 9 – Дьедиу, 45+1 (пенальти)

Бразилия сыграла вничью с Сенегалом в спарринге – форварды Ливерпуля стали ключевыми фигурами на поле

Оба гола в отчетной встрече были забиты еще до свистка на перерыв. Сначала после передачи Жезуса Фирмино, не сближаясь с голкипером, элегантно перебросил мяч над ним. А уже в компенсированное арбитром время Дьедиу реализовал пенальти, который заработал Мане.

blog_ava
"Вечеряв з Ульє, але перехід у Ліверпуль зірвався": Олександр Головко – про Динамо, Зінченка і тренерську кар'єру
12:00
432
Теги
Бразилия Бразилия Бразилия - Сенегал Сенегал Сенегал Видеоновости Товарищеские матчи
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
38
мин
Румыния U-21
20:30
Украина U-21
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук