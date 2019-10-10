Ефектний гол Фірміно у відеоогляді матчу Бразилія – Сенегал – 1:1

Збірна України U-21 — 19:25 1138
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Румунія U-21 – Україна U-21: стартові склади на матч відбору Євро-2021
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Україна – Литва: передматчева прес-конференція Андрія ШевченкаЄвро-2020 — 17:30 2370
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Україна – Литва: пряма онлайн-трансляція прес-конференції Андрія ШевченкаЄвро-2020 — 17:08 958
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Фонсека поки не вражає в Ромі: старі проблеми португальця, скандальна дискваліфікація та необхідність революціїІталія — 16:22 1781
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"Вечеряв з Ульє, але перехід у Ліверпуль зірвався": Олександр Головко – про Динамо, Зінченка і тренерську кар'єруІнтерв’ю — 12:00 6141