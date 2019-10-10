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Ефектний гол Фірміно у відеоогляді матчу Бразилія – Сенегал – 1:1

18:25 334 Читать на русском
Ефектний гол Фірміно у відеоогляді матчу Бразилія – Сенегал – 1:1
Бразилія – Сенегал – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Збірні Бразилії і Сенегалу не виявили сильнішого в товариському поєдинку. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Товариські матчі
Бразилія
1
1 : 1
1
Сенегал
15:00 10:10:2019
завершено
 

Товариські матчі

Бразилія – Сенегал – 1:1

Голи: Фірміно, 9 – Дьєдіу, 45+1 (пенальті)

Бразилія зіграла внічию із Сенегалом у спарингу – форварди Ліверпуля стали ключовими фігурами на полі

Обидва голи у звітній зустрічі були забиті ще до свистка на перерву. Спочатку після передачі Жезуса Фірміно, не зближаючись із голкіпером, елегантно перекинув м'яч над ним. А вже у компенсований арбітром час Дьєдіу реалізував пенальті, який заробив Мане.

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Відеоновини Бразилія Бразилія Бразилія - Сенегал Сенегал Сенегал Товариські матчі
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