Ефектний гол Фірміно у відеоогляді матчу Бразилія – Сенегал – 1:1

Збірні Бразилії і Сенегалу не виявили сильнішого в товариському поєдинку. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Товариські матчі

Бразилія – Сенегал – 1:1

Голи: Фірміно, 9 – Дьєдіу, 45+1 (пенальті)

Бразилія зіграла внічию із Сенегалом у спарингу – форварди Ліверпуля стали ключовими фігурами на полі

Обидва голи у звітній зустрічі були забиті ще до свистка на перерву. Спочатку після передачі Жезуса Фірміно, не зближаючись із голкіпером, елегантно перекинув м'яч над ним. А вже у компенсований арбітром час Дьєдіу реалізував пенальті, який заробив Мане.