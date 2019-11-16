Эффектные голы конкурента Шведа и хавбека АПОЭЛа в видеообзоре матча Кипр – Шотландия – 1:2

Сборная Шотландии в выездном матче обыграла Кипр. Смотрите видео голов и обзор матча Кипр – Шотландия.

Подопечные Ставе Кларка уже на 12-й минуте открыли счет – хавбек Селтика Райан Кристи сместился с правого фланга и, не встретив достойного сопротивления соперников, обводным ударом поразил дальнюю девятку ворот хозяев. Кипр сравнял счет в начале второго тайма – Георге Ефрем эффектным ударом с лета довел до экстаза трибуны стадиона в Никосии. Победу британцам принес хавбек Астон Виллы Джон Макгинн, который превратил в гол подачу партнера с левого фланга.

Отметим, что обе команды уже потеряли шансы на выход в групповой этап Евро-2020.

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