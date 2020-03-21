Ящишин посоветовал игрокам Карпат поддерживать форму в лесу

Исполнительный директор Карпат Ростислав Ящишин поделился новостями о работе клуба в условиях карантина.

"На карантине находятся абсолютно все игроки и работники нашего клуба. Все работают в удаленном режиме, это не проблема, учитывая современные средства коммуникации. Мы не на каникулах, не в отпуске, а работаем.

Шовковский считает, что главные ужасы коронавируса для Украины еще впереди

У футболистов индивидуальные графики работы. Они могут посещать тренировочную базу в Брюховичах, несколько человек за раз, не более, составлен соответствующий график. Тренироваться с мячами на поле они не могут, но могут поддерживать форму, бегая где-то в лесу, в парке – там, где меньше людей.

Все футболисты, которые считали нужным поехать домой и самоизолироваться, так и сделали. Другие неместные во Львове. Главное, чтобы игроки были в безопасности. Они знают, что не нужно лишний раз куда-то выходить и с кем-то встречаться. Сейчас вопрос контрактов и зарплат не поднимался", – рассказал Ящишин в комментарии Футбольный формат.

"Я ніколи не почувався так погано" – жахи коронавірусу очима футболіста, чий титулований батько бив Динамо і вигравав ЛЧ