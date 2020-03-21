Шовковский считает, что главные ужасы коронавируса для Украины еще впереди

Бывший голкипер Динамо и сборной Украины Александр Шовковский сомневается, что Украина сможет справиться с проблемой коронавируса на своей территории.

"Один из девизов моей жизни – делай, что ты должен делать, а дальше будет как будет. Поэтому задумываться над тем, что может произойти в будущем... Думаю, главное для нас – сделать все возможное для того, чтобы этот вирус не распространялся дальше. Поэтому все те меры, которые сегодня принимает Европа, очень правильные.

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Я слежу за статистикой каждый день и вижу, как разворачиваются события, но это официально. Это то, о чем известно, но я уверен, что эти данные в лучшем случае надо умножать на два. Потому что официальное от неофициального очень отличается. Украина дойдет до этого позже, и кризис до нее позже доходит и все другие моменты. Нам нужно понимать уже сейчас и принимать все необходимые меры", – рассказал Шовковский в интервью ХSPORT.

К слову, сейчас в Украине зафиксирован 41 случай заболевания коронавирусом, три из них стали летальными.

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