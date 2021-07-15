Ярославский стал координатором подготовки Харькова к Суперкубку УЕФА 2025
По возвращении в большой футбол экс-президент Металлиста Александр Ярославский взял на себя очередную помпезную миссию.
Харьковский городской совет поддержал предложение исполняющего обязанности мэра Харькова Игоря Терехова по выдвижению города на проведение в нем Суперкубка УЕФА-2025 и назначила координатором подготовки к матчу Александра Ярославского.
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"Это будет проект национального масштаба! Мы еще раз поднимемся на новую ступень по сравнению с другими городами. Считаю, что Ярославский должен становиться сегодня координатором по этому вопросу. Это поможет провести Суперкубок УЕФА-2025 в Харькове на совершенно другом уровне – на мировом уровне", – цитирует Терехова УНИАН.
К слову, за это решение депутаты проголосовали единогласно.
Напомним, сейчас УЕФА определился с городами-хозяевами Суперкубков до 2023 года. Ближайшие встречи будет принимать Белфаст, Хельсинки и Казань.
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