Після повернення у великий футбол екс-президент Металіста Олександр Ярославський взяв на себе чергову помпезну місію.

Харківська міська рада підтримала пропозицію виконувача обов'язків мера Харкова Ігоря Терехова щодо висунення міста на проведення у ньому Суперкубка УЄФА-2025 і призначила координатором підготовки до матчу Олександра Ярославського.

Харків хоче прийняти матч за Суперкубок УЄФА

"Це буде проект національного масштабу! Ми ще раз піднімемося на нову сходинку в порівнянні з іншими містами. Вважаю, що Ярославський має ставати сьогодні координатором з цього питання. Це допоможе провести Суперкубок УЄФА-2025 року у Харкові на зовсім іншому рівні – на світовому рівні", – цитує Терехова УНІАН.

До слова, за це рішення депутати проголосували одноголосно.

Нагадаємо, наразі УЄФА визначився із містами-господарями Суперкубків до 2023 року. Найближчі зустрічі прийматимуть Белфаст, Гельсінкі та Казань.

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