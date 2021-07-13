Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов предлагает внести город в список кандидатов на проведение Суперкубка УЕФА 2025 года.

Матч должен состояться на арене Металлист. Письмо с соответствующей просьбой Терехов направил президенту УАФ Андрей Павелко, информирует официальный сайт Харьковского городского совета.

Стадион Металлист перейдет в коммунальную собственность Харькова

"Со времен Евро-2012 на стадионе Металлист было проведено более 20 матчей Лиги Европы и Лиги чемпионов с безупречными оценкам от экспертов УЕФА. Без сомнения, Харьков готов к проведению матча высшего уровня", – заявил Игорь Терехов.

Секретарь считает, что город имеет всю необходимую инфраструктуру для проведения подобных мероприятий. Если заявка Харкова победит, то Терехов предлагает координатором по подготовке к Суперкубку УЕФА-2025 назначить Александра Ярославского.

Заметим, сейчас УЕФА определился с городами-хозяевами Суперкубков до 2023 года. Ближайшие встречи будут принимать Белфаст, Хельсинки и Казань.

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