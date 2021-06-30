"На самом деле Андрей Ярмоленко принял это решение задолго до начала чемпионата Европы. Все бонусы, которые он получит за выступление в финальном раунде чемпионата Европы, будут выделены на помощь больным и малообеспеченным детям.

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При этом мы с Андреем собираемся вместе контролировать расход средств в этом благотворительном фонде. Я считаю, что о такой поступок лидера сборной Украины должна знать вся страна", – цитирует агента Команда 1.

Напомним, сборная Украины уже пробилась в четвертьфинал Евро-2020, где встретится с англичанами. Матч состоится 3 июля, начало в 22:00.

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