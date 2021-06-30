"Насправді Андрій Ярмоленко ухвалив це рішення задовго до початку чемпіонату Європи. Всі бонуси, які він отримає за виступ у фінальному раунді чемпіонату Європи, будуть виділені на допомогу хворим та малозабезпеченим дітям.

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При цьому ми з Андрієм збираємося разом контролювати витрату коштів в цьому благодійному фонді. Я вважаю, що про такий вчинок лідера збірної України повинна знати вся країна", – цитує агента Команда 1.

Нагадаємо, збірна України вже пробилась до чвертьфіналу Євро-2020, де зустрінеться з англійцями. Матч відбудеться 3 липня, початок о 22:00.

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