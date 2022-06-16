Посредники предложили услуги 32-летнего украинца нескольким клубам МЛС, названия которых не уточняются. Об этом сообщил журналист Том Богерт в Twitter.

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По его словам, участие посредников в трансферах с участием клубов МЛС (США или Канады) считается обычным явлением. Недавно появлялась информация, что у Ярмоленко есть несколько предложений из разных чемпионатов.

Последние 4 сезона Андрей выступал за Вест Хэм (85 матчей, 12 голов, 7 ассистов), который решил не продлевать контракт с украинцем – соответственно, вингер получил статус свободного агента. Ранее Ярмоленко заявлял, что будет определяться со своим следующим клубом после матчей сборной Украины.

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