Вингер Вест Хэма с 6-ю голами стал лучшим бомбардиром национальной команды по итогам 2021 года. Столько же забил и Роман Яремчук.

Ярмоленко и Яремчук на двоих забили 12 голов сборной Украины в 2021 году (по 6). Соответственно, этот дуэт оформил почти половину мячей сборной, которая в целом отличилась 25-ю результативными ударами в 18-ти матчах.

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Атакующий хавбек Вест Хэма уже в седьмой раз в карьере стал лучшим бомбардиром национальной команды по итогам года. Это повторение рекорда Андрея Шевченко, который ранее был единственным автором достижения.

В 2011-м, 2013-м, 2014-м, 2016-м и 2017-м Ярмоленко единолично возглавлял список голеадоров "сине-желтых", а в 2015-м – вместе с Артемом Кравцом. Кроме того, в 2016 году Ярмоленко установил рекорд сборной по количеству голов в течение календарного года – 7 мячей, сообщает Sport.ua.

К слову, Шевченко пока удерживает статус самого результативного игрока в истории сборной Украины – 48 голов. Ярмоленко является главным преследователем, забив 44 мяча.

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