Вінгер Вест Хема з 6-ма голами став найкращим бомбардиром національної команди за підсумками 2021 року. Стільки ж забив і Роман Яремчук.

Ярмоленко і Яремчук на двох забили 12 голів збірної України у 2021 році (по 6). Відповідно, цей дует оформив майже половину м'ячів збірної, яка загалом відзначилася 25-ма результативними ударами у 18-ти матчах.

Збірна України встановила рекорд за підсумками 2021 року

Атакувальний хавбек Вест Хема вже всьоме в кар'єрі став найкращим бомбардиром національної команди за підсумками року. Це повторення рекорду Андрія Шевченка, який раніше був єдиним автором досягнення.

У 2011-му, 2013-му, 2014-му, 2016-му та 2017-му Ярмоленко одноосібно очолював список голеадорів "синьо-жовтих", а у 2015-му – разом з Артемом Кравцем. Крім того, у 2016 році Ярмоленко встановив рекорд збірної за кількістю голів впродовж календарного року – 7 м'ячів, повідомляє Sport.ua.

До слова, Шевченко поки втримує статус найрезультативнішого гравця в історії збірної України – 48 голів. Ярмоленко є головним переслідувачем, забивши 44 м'ячі.

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