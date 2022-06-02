"Спасибо за поддержку! Спасибо за то, что верите в нас! Посвящаем эту победу народу Украины, каждому защитнику, кто сейчас на поле боя защищает нашу страну. Мы обязательно выиграем в этой войне.

Шотландия – Украина – 1:3 – видео голов и обзор матча

5 июня. Решающий момент. Желаем сделать подарок каждому украинцу. Отдадим все силы. Слава ВСУ! Слава Украине!" – написал Ярмоленко в своем Instagram.

К слову, именно Ярмоленко открыл счет во встрече с Шотландией, перекинув Крейга Гордона после шикарной передачи от Малиновского. Поединок завершился победой сборной Украины со счетом 3:1.

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