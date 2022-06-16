"Пас Ярмоленко был очень хорош. Надо было только поразить ворота. Тяжелая была игра. Все устали, все переболели. Очень тяжело было. Ирландия – быстрая команда, вязкая, хорошо играющая, навязывающая верховую борьбу. С ними было тяжело играть. Все будет решаться в матче с Шотландией. Будем готовиться к нему.

Украина – Ирландия – 1:1 – видео голов и обзор матча

Да, мы на первом месте. Это плюс. Но впереди еще три игры. Мой гол ценен для меня, но была ошибка, когда нам забивали. Я где-то запутал Шапаренко, и он мне отдал в придачу. Недоразумение. Хорошо, что реабилитировался", – поделился Довбик в ВЗбірна.

Напомним, поединок с Ирландией завершился ничьей (1:1). На гол Натана Коллинза результативно ответил Артем Довбик. Пока Украина первая с 7 пунктами, Шотландия на второй строчке с 6 очками.

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