Ярмоленко определился с требованиями контракта с новым клубом – украинца стремится подписать Бешикташ
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко стремится неплохо подзаработать и после своего периода в Вест Хэме.
Турецкий журналист Эртан Сюзгун в своем твиттере рассказал, какие условия имеет Ярмоленко перед следующим клубом.
Ярмоленко провел переговоры с представителями Бешикташа
Украинец хочет контракт на 2 года, зарплату в 2 млн евро в год плюс бонусы за достижение и подписной бонус в размере 1 млн евро. Добавим, что Андрей недавно встречался с представителями Бешикташа, заинтересованного в подписании капитана сборной Украины.
Напомним, украинец выступал в Вест Хэме с 2018 года. За первую команду "молотобойцев" Андрей сыграл 86 матчей (из них 33 – в сезоне 2021/22), забил 13 голов и отдал 7 ассистов. Он покинул лондонский клуб на правах свободного агента, ведь Вест Хэм решил не продлевать с ним контракт.
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