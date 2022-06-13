Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко стремится неплохо подзаработать и после своего периода в Вест Хэме.

Турецкий журналист Эртан Сюзгун в своем твиттере рассказал, какие условия имеет Ярмоленко перед следующим клубом.

Ярмоленко провел переговоры с представителями Бешикташа

Украинец хочет контракт на 2 года, зарплату в 2 млн евро в год плюс бонусы за достижение и подписной бонус в размере 1 млн евро. Добавим, что Андрей недавно встречался с представителями Бешикташа, заинтересованного в подписании капитана сборной Украины.

Напомним, украинец выступал в Вест Хэме с 2018 года. За первую команду "молотобойцев" Андрей сыграл 86 матчей (из них 33 – в сезоне 2021/22), забил 13 голов и отдал 7 ассистов. Он покинул лондонский клуб на правах свободного агента, ведь Вест Хэм решил не продлевать с ним контракт.

Запорожці за Дунаєм: сльози Ярмоли і час великих прощань, рекордне число наших легіонерів – як склався для них сезон?