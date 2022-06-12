После завершения контракта с Вест Хэмом 32-летний Ярмоленко получил статус свободного агента. Ранее сообщалось, что у лидера сборной Украины есть несколько предложений, но он может остаться в Англии.

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Теперь же стало известно, что Андрей встречался с представителями Бешикташа, который провел неудачный сезон 2021/22 (лишь 6 место в турецкой Суперлиге, не попав в еврокубки). Стамбульский клуб является одним из претендентов на вингера. О встрече Ярмоленко с турками сообщил журналист Барис Юрдусевен.

Напомним, украинец выступал в Вест Хэме с 2018 года. За первую команду "молотов" Андрей сыграл 86 матчей (из них 33 – в сезоне 2021/22), забил 13 голов и отдал 7 ассистов. Он покинул лондонский клуб на правах свободного агента, ведь Вест Хэм решил не продлевать с ним контракт.

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