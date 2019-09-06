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Ярмоленко лидирует в голосовании за лучший гол Вест Хэма в августе

13:37 32 Читати українською
Ярмоленко лидирует в голосовании за лучший гол Вест Хэма в августе
Андрей Ярмоленко / twitter.com/WestHamUtd

Гол полузащитника Андрея Ярмоленко в ворота Норвича лидирует в голосовании болельщиков Вест Хэма на лучший мяч команды в августе.

По состоянию на полдень 6 сентября у украинца 43% голосов болельщиков, у ближайшего преследователя Алле – 20% (за гол в ворота Уотфорда).

Конкурент Ярмоленко Антонио выбыл до конца года, – Sky Sports

Напомним, Ярмоленко забил в четвертом туре АПЛ. Игрок сборной Украины воспользовался отскоком от соперника и с лету точно пробил в ближнюю девятку ворот Тима Крула. Это был его первый гол после травмы и дебютный в сезоне.

Проголосовать за украинца можно здесь:

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Теги
Вест Хэм Вест Хэм Англия Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко
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