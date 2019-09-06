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Ярмоленко лідирує у голосуванні за найкращий гол Вест Хема у серпні

13:37 572 Читать на русском
Ярмоленко лідирує у голосуванні за найкращий гол Вест Хема у серпні
Андрій Ярмоленко / twitter.com/WestHamUtd

Гол півзахисника Андрія Ярмоленка у ворота Норвіча лідирує у голосуванні вболівальників Вест Хема на кращий м'яч команди у серпні.

Станом на полудень 6 вересня в українця 43% голосів уболівальників, у найближчого переслідувача Аллє – 20% (за гол у ворота Уотфорда).

Конкурент Ярмоленка Антоніо вибув до кінця року, – Sky Sports

Нагадаємо, Ярмоленко забив у четвертому турі АПЛ. Гравець збірної України скористався відскоком від суперника і з лету точно пробив у ближню дев'ятку воріт Тіма Крула. Це був його перший гол після травми і дебютний в сезоні.

Проголосувати за українця можна тут:

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Головне Вест Хем Вест Хем Англія Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
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