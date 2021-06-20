"За год человек выиграл три трофея, достаточно неплохо сыграл в еврокубках. Я считаю, что Суркисы приняли правильное решение. Луческу – это тот специалист, который умеет работать с молодыми футболистами, и я вижу, как ребята за этот короткий промежуток выросли. Я постоянно с Сидором говорю. Мне интересно, какие тренировки он проводит, как разбирает соперника. Это – топ. То, что Луческу – топ-тренер, это однозначно. Человеку 75 лет, но то, как, по рассказам, он работает, – это вообще!

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У меня всегда отношение к нему было как к сопернику, но человеку 75 лет, а он куда-то летит и просит нарезки с игрой какого-то футболиста, за которым клуб следит. Хочет, чтобы ему сделали видео с последних десяти матчей только этого конкретного игрока. Я знаю фамилию и имя этого игрока, но вот Луческу хочет на него просто посмотреть. Это фантастика!

С другой стороны, я понимаю и болельщиков Динамо, к которым с огромным уважением отношусь. Понимаю, что для них это значит, но, наверное, то, что они делали в матче Кубка Украины, когда кричали оскорбительные слова в адрес Луческу, – считаю, так поступать нельзя. Это не правильно. Нужно уважать возраст. Человеку 75 лет и оскорблять го бранью – это не очень красиво.

Но я где-то понимаю болельщиков. Когда Луческу только пришел, у меня тоже был шок. Но через год я как болельщик Динамо рад, что он возглавил команду. Мы стали чемпионами, выиграли Кубок и Суперкубок. Что еще нужно?" – сказал Ярмоленко.

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