"Будет полный стадион. Знаю, что будет много украинцев на матче, но еще больше – шотландцев. Конечно, играть такие матчи непросто, но мы профессионалы. Уже много раз приходилось играть на чужом поле. Нужно просто играть в футбол и использовать свои шансы, терпеть.

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Легкой эта встреча точно не будет. Должны быть командой на поле, и тогда у нас все получится. Никто шотландцев не боится, у нас хорошие игроки. Я уверен, индивидуально мы ничем не хуже их.

Как можно не отдавать себя, когда ты играешь за национальную сборную, когда на тебя смотрит вся страна. Тем более в этой ситуации, когда идет война, когда наши люди нуждаются в положительных эмоциях. Мы сделаем все, отдадим все силы, чтобы подарить эти эмоции украинцам", – сказал Ярмоленко для Взбірна.

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