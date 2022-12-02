Сербія та Швейцарія влаштували перестрілку у матчі 3 туру чемпіонату світу. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.

Перший тайм перетворився на шалені гойдалки. Шакірі вивів Швейцарію вперед, але серби відповіли голами своїх топ-нападників – Мітровіча і Влаховіча. Емболо встиг вирівняти становище перед самісінькою перервою.

Швейцарія ефектно покарала Сербію та продерлась у плей-офф ЧС-2022 – поплічники Путіна завершили на дні

Другий тайм був значно спокійнішим. Вже на 48-й хвилині Фройлер з розкішної передачі Варгаса знову приніс Швейцарії перевагу. Цей гол виявився вирішальним – "наті" у плей-офф зіграють проти Португалії, а друзі росії їдуть додому з останнього місця групи.