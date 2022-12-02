Яскравий крах друзів Росії у відеоогляді матчу Сербія – Швейцарія – 2:3
2 грудня 23:59 - Читать на русском
Сербія та Швейцарія влаштували перестрілку у матчі 3 туру чемпіонату світу. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
35’ Душан Влаховіч
Джердан Шакірі 20’
Брель Емболо 44’
Ремо Фройлер 48’
20’ Джердан Шакірі
35’ Душан Влаховіч
44’ Брель Емболо
48’ Ремо Фройлер
Перший тайм перетворився на шалені гойдалки. Шакірі вивів Швейцарію вперед, але серби відповіли голами своїх топ-нападників – Мітровіча і Влаховіча. Емболо встиг вирівняти становище перед самісінькою перервою.
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Другий тайм був значно спокійнішим. Вже на 48-й хвилині Фройлер з розкішної передачі Варгаса знову приніс Швейцарії перевагу. Цей гол виявився вирішальним – "наті" у плей-офф зіграють проти Португалії, а друзі росії їдуть додому з останнього місця групи.
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