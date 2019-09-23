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Яремчука назвали найкращим гравцем матчу в Бельгії – він критично прокоментував свої успіхи

12:22 1023 Читать на русском
Яремчука назвали найкращим гравцем матчу в Бельгії – він критично прокоментував свої успіхи
Зюлте-Варегем – Гент – 2:2

Форвард збірної України та бельгійського Гента дублем допоміг своїй команді здобути нічию і був визнаний найнебезпечнішим гравцем поєдинку.

Провідне бельгійське видання Sporza визнало українця Романа Яремчука найкращим гравцем матчу проти Зюлте-Варегема (2:2). Нагадаємо, що у восьмому турі чемпіонату Бельгії Гент завдяки двом голам Яремчука врятував результативну нічию.

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До слова, нападник збірної України у цьому поєдинку зумів відзначитись ще двічі – на початку кожного з таймів форвард засмучував суперника, однак обидва результативні постріли було скасовано через офсайди.

"Як завжди, я сумую через те, що ми не змогли перемогти. У мене сьогодні було дивне відчуття – ми грали не так погано, але втратили занадто багато шансів. Минулого сезону я змарнував чимало моментів і важко працюю індивідуально. Через втрачені нагоди я відчував певний стрес. Якщо ми хочемо стати чемпіоном, то нам доведеться вигравати такі матчі", – цитує слова Яремчука Sporza.be.

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Теги
Українці за кордоном Зюлте-Варегем Зюлте-Варегем Гент Гент Роман Яремчук Роман Яремчук Бельгія
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