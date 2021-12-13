Рулевой Бенфики Жорже Жезуш объяснил отсутствие Романа Яремчука в заявке на матч против Фамаликана (4:1).

"Яремчук был перегружен после матча против Динамо, жаловался на мышцы. Он даже не тренировался с нами в течение недели.

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Роман выбыл на несколько дней. Возможно, он успеет восстановиться к матчу Кубка лиги против Спортинга Ковильян (15 декабря), хотя я в этом сомневаюсь", – цитирует Жезуша Record.

Напомним, Яремчук открыл счет в матче ЛЧ против Динамо (2:0), позволившем Бенфике выйти в плей-офф турнира.

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