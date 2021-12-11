"Я так счастлив, что все считают мои минуты, сколько я не забиваю. Для вас это очень важно. Конечно, непросто для нападающего не забивать. Но это время сделало меня только сильнее. Уверен, что выйду из этой ситуации гораздо сильнее, чем раньше. Очень приятно забивать в Лиге чемпионов против Динамо первый гол. Конечно, эмоции переполняют.

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Празднование забитого гола в ворота Динамо? Зачем сдерживать подобные эмоции? Надо их показывать. Трудно было контролировать их. Я просто забил гол и все. Я же не показывал никаких жестов или чего-то еще. Просто когда забиваешь гол, ты счастлив. Тем более в Лиге чемпионов. Это нормальные эмоции", – рассказал Яремчук в шоу Прессинг на YouTube.

Отметим, что в текущем сезоне Яремчук провел 20 матчей в составе Бенфики, в которых забил 5 голов и отдал 4 ассиста. Среди них и забитый мяч в ворота Динамо, позволивший португальцам победить (2:0) и закрепиться на 2 месте в группе.

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