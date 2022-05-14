Чемпионат Португалии, 34 тур

Пасуш де Ферейра – Бенфика – 0:2

Голы: П. Араужо, 4, 44

Последний матч сезона для обеих команд вполне можно было считать общительным. Пасуш спокойно шел в середине таблицы, а Бенфика давно смирилась с третьим местом и квалификацией Лиги чемпионов.

Яремчук определился с будущим в Бенфике после неудачного сезона

Главный бомбардир "орлов" Дарвин Нуньес получил отдых, но подменил его не Яремчук. Украинец сидел на скамейке запасных, пока 20-летний Перейра Араужо феерил на поле. Именно воспитанник Бенфики до перерыва оформил дубль. На 74-й минуте форвард уступил место Яремчуку, однако украинец не успел отличиться результативными действиями.

Первый сезон Романа в Португалии получился неоднозначным. Украинец явно проиграл конкуренцию Нуньесу, но в общей сложности "выжал" неплохую статистику – 42 матча, 9 голов и 6 ассистов. Уругваец летом должен присоединиться к топ-клубу, поэтому Яремчуку следует готовиться к борьбе с Араужо.

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