Чемпионат Бельгии, 29-й тур

Гент - Остенде - 1: 0

Гол: Яремчук, 41

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Гент вышел вперед в конце первого тайма, и в очередной раз команду на себе тащит Яремчук. Украинский форвард откликнулся на разрезной пас от своего соотечественника Романа Безуса, и мастерски переиграл голкипера соперника. Арбитр с помощью ВАР проверил гол на наличие офсайда, но это не спасло Остенде. Этот мяч и стал решающим во встрече, несмотря на тотальную доминацию гостей после перерыва.

Победа позволила Генту подняться на 10-ю строчку турнирной таблицы, Остенде – 4-й. В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии Яремчук успел отличиться уже 15-ю голами.

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