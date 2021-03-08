Чемпіонат Бельгі, 29-й тур

Гент – Остенде – 1:0

Гол: Яремчук, 41

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Гент вийшов вперед наприкінці першого тайму, і вкотре команду на собі витягує Яремчук. Український форвард відгукнувся на розрізний пас від свого співвітчизника Романа Безуса, та майстерно переграв голкіпера суперника. Арбітр за допомогою ВАР перевірив гол на наявність офсайду, але це не врятувало Остенде. Цей м'яч і став вирішальним у зустрічі, попри тотальну домінацію гостей після перерви.

Перемога дозволила Генту піднятись на 10-ту сходинку турнірної таблиці, Остенде – 4-й. У нинішньому сезоні чемпіонату Бельгії Яремчук встиг відзначитись вже 15-ма голами.

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