Яремчук помог забить гол и упустил ряд моментов – Бенфика прорвалась в финал Кубка Лиги
Бенфика обыграла Боавишту в полуфинале Кубка Португальской лиги.
Кубок Португальской лиги, 1/2 финала
Бенфика – Боавишта – 1:1 (пенальти – 3:2)
Голы: Эвертон, 7 – Альфонсо, 53 (п)
Лиссабонцы активно начали поединок и открыли счет на 16-й минуте. Роман Яремчук сбросил мяч на ход Эвертону, защитники Боавишты помешали друг другу, и бразилец поразил ворота гостей. Бенфика продолжала доминировать, но удвоить преимущество не удавалось. В частности, несколько хороших моментов упустил Яремчук.
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После перерыва Боавишта смогла выровнять игру и даже сравнять счёт. Правда, Альфонсо это сделал с пенальти. Оставалось еще 40 минут игры, но никто так и не смог вырвать победу. Овертайма не было. Все решалось в серии 11-метровых. Из 10 ударов команды реализовали ровно половину – на один больше у Бенфики. В финале команда Яремчука сыграет с победителем пары Спортинг – Санта Клара.