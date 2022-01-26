Кубок Португальской лиги, 1/2 финала

Бенфика – Боавишта – 1:1 (пенальти – 3:2)

Голы: Эвертон, 7 – Альфонсо, 53 (п)

Лиссабонцы активно начали поединок и открыли счет на 16-й минуте. Роман Яремчук сбросил мяч на ход Эвертону, защитники Боавишты помешали друг другу, и бразилец поразил ворота гостей. Бенфика продолжала доминировать, но удвоить преимущество не удавалось. В частности, несколько хороших моментов упустил Яремчук.

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После перерыва Боавишта смогла выровнять игру и даже сравнять счёт. Правда, Альфонсо это сделал с пенальти. Оставалось еще 40 минут игры, но никто так и не смог вырвать победу. Овертайма не было. Все решалось в серии 11-метровых. Из 10 ударов команды реализовали ровно половину – на один больше у Бенфики. В финале команда Яремчука сыграет с победителем пары Спортинг – Санта Клара.