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Яремчук назвал трех украинских футболистов, которым стоит играть в Европе

19:42 151 Читати українською
Яремчук назвал трех украинских футболистов, которым стоит играть в Европе
Роман Яремчук / ТК Футбол

Форвард сборной Украины Роман Яремчук высоко оценил потенциал нескольких молодых соотечественников.

"Сейчас слежу за СК Днепр-1, там есть очень хорошие ребята. Назаренко – хороший, мне нравится очень, Супряга и Булеца", – сказал Яремчук программе Трендец.

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Форвард является воспитанником Динамо, но также выступал на правах аренды в составе Александрии. Позже перебрался в Гент.

Сборная Украины 10 сентября сыграет товарищеский матч против Нигерии на Днепр-Арене. "Сине-желтые" не играли в Днепре с 2009 года.

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Видеоновости Владислав Супряга Владислав Супряга СК Днепр-1 СК Днепр-1 Александр Назаренко Александр Назаренко Роман Яремчук Роман Яремчук Сергей Булеца Сергей Булеца
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