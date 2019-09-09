Яремчук назвал трех украинских футболистов, которым стоит играть в Европе

Форвард сборной Украины Роман Яремчук высоко оценил потенциал нескольких молодых соотечественников.

"Сейчас слежу за СК Днепр-1, там есть очень хорошие ребята. Назаренко – хороший, мне нравится очень, Супряга и Булеца", – сказал Яремчук программе Трендец.

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Форвард является воспитанником Динамо, но также выступал на правах аренды в составе Александрии. Позже перебрался в Гент.

Сборная Украины 10 сентября сыграет товарищеский матч против Нигерии на Днепр-Арене. "Сине-желтые" не играли в Днепре с 2009 года.