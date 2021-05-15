"Гол в ворота Остенде был очень важным для команды и клуба. Не буду говорить, получился ли он красивым. Это не имеет значения. Нам были нужны три очка, особенно сейчас. Теперь все четыре команды снова близки друг к другу и борются за плей офф.

Яремчук отличился пушечным голом за Гент в Лиге Жупиле

Теперь отдых будет ключевым фактором. Нам придется перезарядить батарейки, чтобы в следующем матче с Остенде вернуться полными сил. Тот, кто сможет наилучшим образом использовать этот короткий период отдыха, будет иметь преимущество в воскресенье", – цитирует Яремчука официальный сайт Гента.

Напомним, в Лиге Жупиле продолжается стадия плей-офф. Гент борется за путевку в Лигу конференций. После первого круга в квартете невероятная плотность – первую и четвертую команды разделяет всего три очка. "Буйволы" отстают от лидера на два пункта.

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