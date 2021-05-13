Украинский форвард "буйволов" Роман Яремчук напомнил о себе в чемпионате Бельгии.

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В одной из атак гол в свой актив записал Яремчук. Роман получил роскошный пас из глубины от Кастро-Монтеса и в одно касание расстрелял дальний угол ворот соперника. Голкипер был бессилен, а наш соотечественник побежал праздновать.

К слову, для форварда сборной Украины этот гол стал 18-м в чемпионате Бельгии в 29-ти встречах текущего сезона. Также в активе Романа Яремчука 6 результативных передач.

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