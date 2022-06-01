Защитник "сине-желтых" Эдуард Соболь рассказал о подготовке к матчу плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Шотландии.

"Все настроены очень серьезно. Все находятся в хорошем настроении.

"Сочувствие Зинченко, Ярмоленко и Миколенко не должно повлиять на нашу цель": хавбек Шотландии призвал отбросить эмоции

Мы очень благодарны словенцам, которые обеспечили нам отличный прием. Хотя я пробыл там всего два дня, но сразу же почувствовал теплую атмосферу. Все вокруг очень дружелюбны и относятся к нам очень хорошо. Большая им благодарность!

В последний раз я был в Шотландии на чемпионате Европы. Тогда мы переиграли шведов, поэтому впечатления от этой страны у меня приятные, и надеюсь на такие же и в этот раз. Будем надеяться, что Хэмпден Парк для нас фартовый", – цитирует Соболя официальный сайт УАФ.

Напомним, поединок между Шотландией и Украиной состоится уже 1 июня. Начало встречи в 21:45.

Шотландия – Украина: анонс полуфинала отбора на ЧМ-2022