Соболь: Будем надеяться, что Хэмпден Парк для Украины фартовый – в последний раз мы обыграли здесь шведов на Евро-2020
Защитник "сине-желтых" Эдуард Соболь рассказал о подготовке к матчу плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Шотландии.
"Все настроены очень серьезно. Все находятся в хорошем настроении.
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Мы очень благодарны словенцам, которые обеспечили нам отличный прием. Хотя я пробыл там всего два дня, но сразу же почувствовал теплую атмосферу. Все вокруг очень дружелюбны и относятся к нам очень хорошо. Большая им благодарность!
В последний раз я был в Шотландии на чемпионате Европы. Тогда мы переиграли шведов, поэтому впечатления от этой страны у меня приятные, и надеюсь на такие же и в этот раз. Будем надеяться, что Хэмпден Парк для нас фартовый", – цитирует Соболя официальный сайт УАФ.
Напомним, поединок между Шотландией и Украиной состоится уже 1 июня. Начало встречи в 21:45.