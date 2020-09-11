Гравець збірної України не потрапив навіть до заявки "буйволів" на матч 5 туру Ліги Жупіле проти Ейпена. Раніше Яремчук розкритикував Гент, прирівнявши його до команди другого дивізіону через серію без перемог. Болоні не приховував невдоволення заявами легіонера і публічно відповів. Схоже, що конфлікт між тренером та українцем ще не вичерпаний.

Якщо Яремчук незадоволений, йому слід вибрати інший клуб, – тренер Гента

Яремчук не збирається миритися з таким становищем і вже попросив керівництво Гента про трансфер, стверджує Nieuwsblad. 24-річний форвард чудово грав у минулому сезоні, однак нова кампанія складається невдало – жодного гола. Конфлікт з Болоні може стати останньою краплею для рішення покинути клуб.

До слова, Безус і Пластун також не вийшли у старті на матч проти Ейпена – вони залишилися на лаві запасних.

Яремчук, недооцінений гравець збірної України і заміна форварду Динамо – ці трансфери у топ-ліги вже чекають