Бельгийский клуб ищет усиление на несколько позиций, среди которых и центрфорвард, утверждает Voetbalnieuws.

Рома определилась с суммой трансфера Яремчука – судьба украинца зависит от Гента

Яремчук провально завершил 2020 года, получив удаление на 22 минуте встречи против Кортрейка (0:1). Не исключено, что этот матч был последним для украинца в футболке Гента. "Буйволы" попытаются как можно выгоднее продать нападающего, а полученные деньги потратить на новичков. В ближайшие дни план работы клуба на трансферном рынке будет принят окончательно.

Добавим, что Яремчук провел 22 матча в текущем сезоне, отметился 11 голами и 4 ассистами. Transfermarkt оценивает форварда в 11 млн евро.

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