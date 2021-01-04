Бельгійський клуб шукає підсилення на кілька позицій, серед яких і центрфорвард, стверджує Voetbalnieuws.

Рома визначилася з сумою трансферу Яремчука – доля українця залежить від Гента

Яремчук провально завершив 2020 рік, отримавши вилучення на 22 хвилині зустрічі проти Кортрейка (0:1). Не виключено, що цей матч був останнім для українця у футболці Гента. "Буйволи" спробують якомога вигідніше продати нападника, а отримані гроші витратити на новачків. Найближчими днями план роботи клубу на трансферному ринку буде ухвалений остаточно.

Додамо, що Яремчук провів 22 матчі у поточному сезоні, відзначився 11 голами та 4 асистами. Transfermarkt оцінює форварда у 11 млн євро.

Яремчук натякає, Роналду мотивує, а дітки Мораєса, мабуть, сумують за Україною – як футбольний світ зустрів Новий рік