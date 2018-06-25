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Япония – Сенегал: Хонда стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира среди азиатов

24 июня 21:10 43 Читати українською
Япония – Сенегал: Хонда стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира среди азиатов
Япония – Сенегал: Хонда стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира среди азиатов

Полузащитник сборной Японии Кейсуке Хонда не только спас свою команду от поражения в матче против сенегальцев (2:2), но и установил уникальное достижение для целого континента.

Японский хавбек стал топ-бомбардиром из Азии в истории чемпионатов мира, сообщает Opta Sports.

Япония – Сенегал: слишком много Инуи для Мане, рекорд Хонды и "фестиваль" голкиперов

Хонда в матче против Сенегала забил свой 4-й мяч на мундиалях. Для этого игроку мексиканской Пачуки понадобилось 9 поединков. Предыдущее достижение принадлежало корейцам Ан Джон Хвану и Парк Джи Суну и аравийцу Сами Аль-Джаберу.

Напомним, что поединок в группе H на ЧМ-2018 завершился ничьей 2:2. Голами, кроме Хонды, отличились Мане, Инуи и Ваге. После двух сыгранных матчей сборные Японии и Сенегала набрали по 4 очка.

ЧМ-2018 2 тур

Япония - Сенегал: Воскресенье 24 июня 2018

Япония
Матч окончен
2 : 2
Сенегал
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Теги
ЧМ 2018 Япония - Сенегал Сенегал Сенегал Япония Япония Кейсуке Хонда Кейсуке Хонда Рекорды
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