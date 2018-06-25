Японія – Сенегал: Хонда став найкращим бомбардиром чемпіонатів світу серед азіатів

Півзахисник збірної Японії Кейсуке Хонда не тільки врятував свою команду від поразки в матчі проти сенегальців (2:2), а й встановив унікальне досягнення для цілого континенту.

Японський хавбек став топ-голеадором із Азії в історії чемпіонатів світу, повідомляє Opta Sports.

Японія – Сенегал: занадто багато Інуї для Мане, рекорд Хонди та "фестиваль" голкіперів

Хонда в матчі проти Сенегалу забив свій 4-й м'яч на мундіалях. Для цього гравцеві мексиканської Пачуки знадобилося 9 поєдинків. Попереднє досягнення належало корейцям Ан Джон Хвану і Парк Джі Суну та аравійцеві Самі Аль-Джаберу.

Нагадаємо, що поєдинок у групі H на ЧС-2018 завершився нічиєю 2:2. Голами, окрім Хонди, відзначилися Мане, Інуї та Ваге. Після двох зіграних матчів збірні Японії та Сенегалу набрали по 4 очки.