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"Боялся посмотреть ему в глаза": Месси признался, какой трансфер Барселоны его больше всего поразил

21:17 183 Читати українською
"Боялся посмотреть ему в глаза": Месси признался, какой трансфер Барселоны его больше всего поразил
Лионель Месси / Getty images

Нападающий Барселоны Лионель Месси рассказал, что для него означал переход в каталонский клуб Тьерри Анри.

"В первый день, когда он вошел в раздевалку, я боялся посмотреть ему в глаза. Я знал обо всем, чего он достиг в Англии.

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У него уже был определенный образ, и внезапно мы оказались в одной команде. Вот с таким восторгом я смотрел на Анри. Мне нравилась та легкость, с какой он реализовывал моменты", – цитирует Месси L'Equipe.

Напомним, Тьерри Анри перебрался в Барселону в 2007 году из лондонского Арсенала. В составе каталонцев француз дважды выиграл Ла Лигу, по разу Кубок и Суперкубок Испании, а также стал победителем Лиги чемпионов сезона 2008/09.

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Барселона Барселона Лионель Месси Лионель Месси Испания Тьерри Анри Тьерри Анри
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