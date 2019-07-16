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"Я все еще считаю, что мы сыграли лучше Франции", – Пиварич вспомнил поражение в финале чемпионата мира

12:07 16 Читати українською
"Я все еще считаю, что мы сыграли лучше Франции", – Пиварич вспомнил поражение в финале чемпионата мира
Йосип Пиварич / ФИФА

Защитник Динамо и сборной Хорватии Йосип Пиварич считает, что его национальная команда играла лучше Франции в финале чемпионата мира-2018.

18’ Марио Манджукич
38’ Антуан Гризманн
59’ Поль Погба
65’ Килиан Мбаппе
 
Иван Перишич 28’
Марио Манджукич 69’
18’ Марио Манджукич
28’ Иван Перишич
38’ Антуан Гризманн
59’ Поль Погба
65’ Килиан Мбаппе
69’ Марио Манджукич

"Я был убежден, что мы собираемся стать чемпионами мира, что мы победим. Все плохие вещи, которые могли произойти, произошли в тот момент.

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Я все еще думаю, что мы все равно, независимо от результата, сыграли лучше, более компактно, чем Франция​​", – поделился воспоминаниями Пиварич в интервью Vijesti.rtl.hr.

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Напомним, защитник Динамо Йосип Пиварич вместе со сборной Хорватии играл в финале чемпионата мира-2018 против Франции, поединок закончился со счетом 4:2 в пользу "петухов".

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Теги
Йосип Пиварич Йосип Пиварич Динамо Киев Динамо Киев Хорватия Хорватия ЧМ 2018 Франция - Хорватия
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