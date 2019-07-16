"Я все еще считаю, что мы сыграли лучше Франции", – Пиварич вспомнил поражение в финале чемпионата мира

Защитник Динамо и сборной Хорватии Йосип Пиварич считает, что его национальная команда играла лучше Франции в финале чемпионата мира-2018.

"Я был убежден, что мы собираемся стать чемпионами мира, что мы победим. Все плохие вещи, которые могли произойти, произошли в тот момент.

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Я все еще думаю, что мы все равно, независимо от результата, сыграли лучше, более компактно, чем Франция​​", – поделился воспоминаниями Пиварич в интервью Vijesti.rtl.hr.

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Напомним, защитник Динамо Йосип Пиварич вместе со сборной Хорватии играл в финале чемпионата мира-2018 против Франции, поединок закончился со счетом 4:2 в пользу "петухов".