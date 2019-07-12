Пиварич: Колено уже не беспокоит, рад вернуться к тренировкам

Защитник Динамо Йосип Пиварич рассказал о периоде реабилитации после травмы и подготовку к новому сезону.
"Сейчас все хорошо. Доволен тем, что готов к работе, тренируюсь с командой. Колено не беспокоит, это самое важное.
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Самым сложным в период реабилитации было психологически восстановится. Работал много каждый день в Загребе в одной из клиник. Рад, что восстановился и готов к играм.
Самое главное, что восстановился и начал играть. В своем первом матче сыграл 30 минут. Думаю, в следующем будет немного больше, 45 минут, например. Но поговорим с тренером.
Конкуренция с Миколенко? Любая конкуренция – это хорошо. Всегда надо лучше тренироваться, играть. В каждой команде на каждой позиции должно быть по два качественных игрока. Поздравляю Виталия, он очень хорошо отыграл сезон. Он молодой игрок, начал играть за сборную", – поделился Пиварич в комментарии официальному сайту Динамо Киев.
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Напомним, хорватский футболист получил повреждение передних крестообразных связок в январе этого года, из-за чего был прооперваний в Барселоне.