Далич назвал ошибкой скандальное видео "динамовцев" со "Слава Украине" на ЧМ-2018: Надеюсь, это никогда не повторится

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич считает, что Домагой Вида и Огнен Вукоевич сделали "маленькую ошибку" после победы над Россией.

Главный тренер сборной Хорватии, которая досталась финала ЧМ-2018, еще раз прокомментировал скандальное видео с участием экс-футболистов киевского Динамо в интервью российскому Sport Express.

– Спустя год как вы смотрите на ситуацию с Видой и словами "Слава Украине"?

– Это была маленькая ошибка. Всегда происходит что-то негативное, от этого никуда не деться. Но Вида извинился. Я надеюсь, это никогда больше не повторится.

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– На том видео Виду поддерживал и скаут сборной Вукоевич, которого вы отстранили от работы с командой. Не жалеете?

– Он был отчислен из команды сразу же, да. Мы понимали, что была допущена ошибка, и должны быть санкции. Вернется ли он в сборную? Увидим.

Напомним, что после поединка против сборной России Вида и Вукоевич посвятили победу в том числе и украинцам. Это вызвало шквал критики в российском информационном пространстве, ФИФА предупредила Виду за "Слава Украине", а в понедельник Вукоевич был исключен из сборной Хорватии на ЧМ-2018 из-за появления вирусного видео.